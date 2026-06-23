Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ 24 июня

Минфин России не будет проводить 24 июня аукционы по размещению облигаций федерального займа. Это связано с ростом волатильности на финансовых рынках, сообщила пресс-служба ведомства.

Во втором квартале Минфин провел 12 аукционов по размещению ОФЗ, всего планировалось 13.

Предыдущий аукцион состоялся 17 июня. Минфин разместил облигации с датой погашения 3 октября 2040 года на сумму 22,277 млрд руб. Спрос на аукционе достиг 54,095 млрд руб. Всего во втором квартале Минфин привлек от размещения рублевых ОФЗ 1,495 трлн руб. при плане 1,5 трлн руб.

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