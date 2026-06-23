Минфин отменил аукционы по размещению ОФЗ 24 июня
Минфин России не будет проводить 24 июня аукционы по размещению облигаций федерального займа. Это связано с ростом волатильности на финансовых рынках, сообщила пресс-служба ведомства.
Во втором квартале Минфин провел 12 аукционов по размещению ОФЗ, всего планировалось 13.
Предыдущий аукцион состоялся 17 июня. Минфин разместил облигации с датой погашения 3 октября 2040 года на сумму 22,277 млрд руб. Спрос на аукционе достиг 54,095 млрд руб. Всего во втором квартале Минфин привлек от размещения рублевых ОФЗ 1,495 трлн руб. при плане 1,5 трлн руб.
Подробнее — в материале «Ъ» «Инвесторы гадают на ставке».
Минфин России, который выпускает облигации федерального займа (ОФЗ) для покрытия временного дефицита бюджета, уже отменял аукционы ОФЗ из-за волатильности на финансовых рынках в августе и октябре 2023 года, а также в сентябре-октябре 2022 года. В 2023 году аукционы также признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок по приемлемым ценам.
Решение об отмене аукционов часто связано с агрессивными заявками инвесторов и нежеланием Минфина платить высокие премии по доходности. Аналитики отмечают, что Минфин предпочитает избегать дорогих заимствований и может переключаться на короткие выпуски или активнее размещать ОФЗ с плавающей ставкой (флоатеры) для выполнения планов по госзаимствованиям. Иногда аукционы отменяются, когда Минфин не хочет увеличивать долю флоатеров в портфеле и брать на себя повышенный процентный риск, вместо этого ожидая спроса на классические ОФЗ. Однако, отказ от размещения ОФЗ с постоянным купоном может оказать негативное влияние на спрос инвесторов на такие бумаги и замедлить темпы заимствований.