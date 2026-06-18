Инвесторы гадают на ставке

Предстоящее 19 июня заседание Банка России по ключевой ставке повысило интерес инвесторов к аукционам ОФЗ. Суммарный спрос вырос на треть, превысив 178 млрд руб. При этом инвесторы предпочитали приобретать среднесрочные гособлигации, тогда как длинные ОФЗ из-за роста доходности в последние дни не вызвали интереса. В итоге Минфин досрочно выполнил квартальный план заимствований с учетом размещенных в мае юаневых бондов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

В преддверии заседания ЦБ интерес инвесторов к аукционам Минфина по размещению гособлигаций заметно вырос. Совокупный спрос превысил 178 млрд руб., что на треть выше показателя прошлой недели и является лучшим результатом за последние три недели. Схожая картина наблюдалась и перед заседаниями регулятора весной. В марте спрос на аукционах вырос в 1,5 раза, до 281,2 млрд руб., в апреле — на 25%, до 434 млрд руб. «Все размещения рублевых облигаций этой недели рассматриваются инвесторами через призму результатов пятничного заседания ЦБ. Купить сейчас, чтобы заработать на снижении ключевой ставки уже через несколько дней,— крайне заманчивая стратегия»,— поясняет инвестиционный стратег «ВТБ Мои инвестиции» Станислав Клещев.

В базовом сценарии большинство участников рынка ждет снижения ставки на 50 базисных пунктов (б. п.), до 14%.

Самым востребованным стал выпуск ОФЗ-ПД с погашением в октябре 2033 года — спрос на него составил 124,3 млрд руб. Причем Минфин удовлетворил максимальную с конца апреля долю заявок (78,7%) на сумму почти 98 млрд руб. Средневзвешенная доходность составила 14,85% годовых. По оценке главного аналитика по долговым рынкам БК «Регион» Александра Ермака, премия составила 6 б. п. к среднему уровню вторичного рынка накануне (против премии в 2 б. п. на прошлой неделе при размещении сопоставимого по длине выпуска). На долю 17 крупных заявок (размером свыше 1 млрд руб.) пришлось около 83% от размещенного объема. Более длинный выпуск (погашение в октябре 2040 года) ожидаемо был менее востребованным. Суммарный спрос составил 54 млрд руб. при этом эмитент удовлетворил лишь 41% заявок на 22,2 млрд руб. Как отмечает господин Ермак, размер премии составил 3 б. п. По итогам двух аукционов объем размещения превысил 120 млрд руб.— в 1,4 раза больше, чем неделей ранее.

В последние недели участники рынка проявляют наибольший интерес к бумагам с погашением через пять-восемь лет, тогда как выпуски, погашаемые более чем через десять лет, заметным спросом не пользуются. Участники рынка ожидают роста заимствований и удлинения долга на фоне растущего дефицита бюджета. Это приводит к росту доходности длинных бумаг. «Спред в доходностях двухлетних и десятилетних госбумаг с начала года вырос с 50 до 150 б. п. Инвесторы закладывают риск роста инфляции уже при текущем уровне ключевой ставки»,— отмечает портфельный управляющий УК «Первая» Алексей Вдовин. По его словам, аналогичная динамика наблюдалась во второй половине 2023 года после начавшейся в то время девальвации рубля.

По итогам прошедших во втором квартале аукционов по рублевым ОФЗ объем размещения по номиналу достиг 1,73 трлн руб. Однако объем привлеченных средств составил 1,496 млрд руб., оценивает господин Ермака. Фактически Минфин перевыполнил план отчетного квартала, который был установлен в размере 1,5 трлн руб., с учетом размещения в конце мая ОФЗ в юанях на 10 млрд (см. “Ъ” от 29 мая). Спрос на последнем аукционе квартала будет зависеть не только от решения ЦБ по ставке, но и от изменений его риторики и оценок влияния бюджетной политики. «Любые отклонения решения регулятора от консенсуса вызовут движение на рынке»,— отмечает Алексей Вдовин.

Виталий Гайдаев