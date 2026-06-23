Короли гола

Едва разогнавшись, североамериканский чемпионат мира подарил тем, кто им наслаждается, новую потрясающую интригу. На нем уже в разгаре гонка за титулом лучшего бомбардира в истории главных футбольных турниров. Этот статус после дубля в ворота австрийцев единолично принадлежит Лионелю Месси: у него 18 голов. Но на пятки великому аргентинцу наступает феноменальный француз Килиан Мбаппе, который во втором туре группового этапа тоже забил два гола — сборной Ирака — и который тоже на этом останавливаться не собирается, а собирается отрываться в снайперской иерархии мировых первенств все дальше и дальше от легенд прошлого, чьи достижения когда-то казались почти недостижимыми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дубль в матче со сборной Австрии вывел Лионеля Месси на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Фото: Tullio Puglia / FIFA / Getty Images Дубль в матче со сборной Австрии вывел Лионеля Месси на первое место в списке лучших бомбардиров в истории чемпионатов мира

Фото: Tullio Puglia / FIFA / Getty Images

Подвиги Лионеля Месси и Килиана Мбаппе в Северной Америке наверняка делают влажными глаза многих из тех, кто влюбился в футбол не в этом столетии, а раньше, тех, кто наизусть знал список игроков, которые на чемпионатах мира забили больше всех голов, величайших бомбардиров в их истории. Попадание в него выглядело каким-то особым маркером, отмечающим исключительность таланта. И он даже в 1980-е выглядел еще совсем коротеньким, этот список. По крайней мере таких футболистов, которые преодолели отметку в десять голов, в нем было раз два и обчелся, а футболистов с как минимум дюжиной мячей — вообще всего трое.

Ровно дюжина — у короля игры, титана среди титанов Пеле. И он на самом деле никогда не взбирался на макушку этой иерархии. Чтобы в 1970 году, на последнем для бразильца чемпионате мира хотя бы разделить ее с тем, кому она принадлежала, нужно было еще разок поразить чужие ворота.

А принадлежала она французу Жюсту Фонтену, символу футбольного куража. В его карьере было одно-единственное мировое первенство — 1958 года в Швеции. Сейчас, рассказывая об этом чемпионате, обычно выделяют феноменальный дебют на большой футбольной сцене юного Пеле. Но, строго говоря, не менее чудесным, чем его трюки, было достижение Фонтена: шесть матчей — 13 голов.

Но их обоих, Жюста Фонтена и Пеле, в 1974 году обскакал на гол на «золотом» для сборной ФРГ домашнем чемпионате ее форвард Герд Мюллер.

Маленький, неказистый на вид он обладал нечеловеческим чутьем на опасность и слабину соперника, умевший подстраиваться под любые передачи и отскоки, просачиваться к цели между струйками.

Они иногда казались недосягаемыми, эти титаны бомбардирского искусства, парящими где-то в облаках. В футболе после них появлялись невероятно результативные форварды вроде англичанина Гари Линекера, итальянца Паоло Росси, немца Юргена Клинсманна, голландца Марко ван Бастена. В него ворвался аргентинец Диего Марадона с его то ли божественным, то ли дьявольским даром, рождавшим непревзойденные шедевры. Но никому из них не удалось хотя бы вплотную подобраться к тройке из Мюллера, Фонтена и Пеле.

И все же ее достижения оказались не вечными. Пали уже в новом веке, в который из предыдущего метеором, сверкая уникальным дриблингом на чудовищной скорости и зубастой улыбкой, влетел бразилец Роналду. Ему жутко мешали травмы, нервные срывы, но после чемпионата мира 2006 года в его активе значилось 15 голов на главных турнирах.

А еще спустя восемь лет планку чуточку приподнял самый необычный среди лучших бомбардиров. Немца Мирослава Клозе даже странно было называть наследником Герда Мюллера.

Если брать карьеру целиком, далеко не тот уровень. Клозе, строго говоря, никогда не был таким игроком, чье имя произносят с придыханием. Просто хороший нападающий. Но немецкой сборной он всегда был нужен и всегда был результативен, выступая за нее важнейших матчах. Ее майка будто наделяла Клозе суперменскими свойствами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Килиан Мбаппе во время матча с Ираком

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Килиан Мбаппе во время матча с Ираком

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Когда позади остались матчи второго тура в группах I и J с дублями Лионеля Месси и Килиана Мбаппе, кое о чем было страшно забавно вспомнить. На том, 2014 года чемпионате мира, создавшему рекорд Клозе, третьем для Месси, аргентинцы в финале в дополнительное время уступили немецкой команде, а их сильнейший футболист сразу после него объявил, что уходит из сборной. Устал от бесконечных поражений на ближних подступах к званиям, захотел сосредоточиться на «Барселоне», клубных трофеях, «Золотых мячах».

Насчет того, что Лионель Месси в конце концов передумает, догадывались. Никто не догадывался, что, передумав, он будет играть в футбол еще больше десяти лет — и как играть!

Что в декабре 2022 года, в 35 лет, приведет сборную Аргентины к золоту чемпионата мира, забив на катарском турнире аж семь голов и отставив позади легенд из 1950-х, 1960-х и 1970-х, а в июне 2026-го, на пороге 39-летия, в возрасте уже не ветеранском, а каком-то запредельном, забьет почти столько же — пять — в двух первых матчах следующего первенства, с алжирцами и австрийцами, оставив позади и Мирослава Клозе.

А еще в том момент, в 2014 году, никто не догадывался, что очень способный школьник из парижского предместья, про которого слышали разве что эксперты, занимающиеся юношеским французским футболом, вскоре вырастет в шикарного форварда и сходу, еще в нежном возрасте, примется искрить на мировых первенствах. Что, восхищаясь уникальностью Лионеля Месси, по ходу североамериканского чемпионата мира все будут оглядываться и на Килиана Мбаппе: так, а что там у него с голами? Два сборной Сенегала, теперь два — иракцам.

Групповой этап. Второй тур Группа I. Франция—Ирак 3:0. Норвегия—Сенегал 3:2. Таблица группы I В Н П М О 1. Франция 2 0 0 6:1 6 2. Норвегия 2 0 0 7:3 6 3. Сенегал 0 0 2 3:6 0 4. Ирак 0 0 2 1:7 0 26.06: Норвегия—Франция, Сенегал—Ирак. Группа J. Аргентина—Австрия 2:0. Иордания—Алжир 1:2. Таблица группы J В Н П М О 1. Аргентина 2 0 0 5:0 6 2. Австрия 1 0 1 3:3 3 3. Алжир 1 0 1 2:4 3 4. Иордания 0 0 2 2:5 0 28.06. Иордания—Аргентина, Алжир—Австрия. Выделенные команды вышли в 1/16 финала.

Клозе Мбаппе уже настиг, а до Месси, с которым у них была умопомрачительная по драматизму перестрелка в катарском финале, еще дубль. И как можно не наслаждаться этой еще недавно представлявшейся чем-то из области фантастики гонкой? Она продолжится совсем скоро — матчами заключительного тура группового этапа: в них французы сыграют с норвежцами, аргентинцы с иорданцами. А потом ведь продолжится и в play-off, так как сборные Мбаппе и Месси в него уже попали.

Алексей Доспехов