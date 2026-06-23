На ритейл подул ветер перемен

Российский ритейл в условиях существенных изменений в экономике, в потребительском поведении и на фоне усиления конкуренции встал перед необходимостью активной трансформации и поиска новой модели работы. Вопросы сохранения эффективности бизнеса и стабильного развития в условиях турбулентности крупнейшие отраслевые игроки обсудили на визионерской сессии «Устойчивое будущее ритейла» в рамках Недели российского ритейла-2026.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-банка Фото: Предоставлено пресс-службой Альфа-банка

Российский ритейл в условиях существенных изменений в экономике, в потребительском поведении и на фоне усиления конкуренции встал перед необходимостью активной трансформации и поиска новой модели работы. Вопросы сохранения эффективности бизнеса и стабильного развития в условиях турбулентности крупнейшие отраслевые игроки обсудили на визионерской сессии «Устойчивое будущее ритейла» в рамках Недели российского ритейла-2026.

Как отметил гендиректор Х5 Игорь Шехтерман, чем больше компания, тем сложнее ей меняться и внедрять передовые технологии. По его мнению, для этого необходимы четкая стратегия и грамотное управление. «Правильная модель управления во многом определяет, насколько быстро и эффективно компания может трансформироваться»,— отметил он.

И как отметили участники, сложности этого процесса не связаны напрямую с финансированием, которым обеспечено большинство крупных игроков. Первый заместитель председателя правления, директор крупного и среднего бизнеса Альфа-банка Владимир Воейков подтвердил, что у российских ритейлеров нет проблем с доступом к финансированию. Более важной задачей он назвал оценку потребностей клиентов компаний, их интересов и уровня лояльности. Это, пояснил он, можно вычислить по цифровому следу и трансакциям, которые видят только финансовые организации. В связи с этим Альфа-банк разработал умную платформу «Альфа-Инсайт», которая позволяет по запросу участников рынка ритейла выдавать данные об их клиентской базе в разных разрезах. «Нам показалось, что в этом будущее. Если вы говорите про банк, который дает только деньги,— это банк прошлого. Если вы говорите про банк, который дает и деньги, и данные, то это ни много ни мало архитектуры будущего»,— подчеркнул он.

Гендиректор группы компаний «Магнит» Евгений Случевский указал на то, что сейчас большинство крупных компаний сталкивается со сложностями в управлении разными направлениями бизнеса, когда становится много точек контроля и центров прибыли. «Главная проблема — кратное увеличение сложности бизнеса при росте его масштаба»,— сказал он.

Гендиректор «Ленты» Владимир Сорокин также отметил, что сейчас у группы достаточно средств для того, чтобы инвестировать в бизнес, но есть проблемы в ресурсах, идеях и дисциплине. «Даже на нашем рынке, хотя деньги и дорогие, всегда можно их найти. Гораздо сложнее найти талантливых людей, светлые идеи, как трансформировать бизнес, чтобы он становился еще успешнее»,— заявил он.

«Бренды должны думать над смыслом и побуждением покупателя совершить покупку. А все остальное — это уже базовые потребности, которые, наверное, мы давно закрыли»,— сказал генеральный директор Melon Fashion Group Антон Летушев. Он добавил, что «сейчас одно из первых по важности мест занимает скорость принятия решений в компании». «Конечно, все еще нужна сильная операционная модель, хорошая работа с данными, но этого на текущий момент недостаточно. Нужно еще иметь смелость, когда на рынке тяжело, когда все боятся и хотят оптимизироваться, принимать какие-то нетривиальные решения, быть яркими, быть модными, открывать новые форматы»,— добавил он.

Понимание потребностей клиентов Игорь Шехтерман назвал важным конкурентным преимуществом с учетом того, что Россия — один из наиболее конкурентных рынков ритейла в мире. Это заставляет компании искать новые способы привлечения и удержания потребителей. По мнению генерального директора Х5, в этом может помочь персонализация, которая позволяет подбирать каждому клиенту отдельные рекомендации, а также развитие такого направления, как эмоциональный ритейл. «У многих людей потребность что-то приобрести возникает, когда они уже бродят по магазину и чувствуют запах кофе, булочек, когда видят красиво выложенную рыбу или мясо. Поэтому тот, кто сможет продвинуться в эмоциональном ритейле, будет номером один в сердце покупателя»,— уверен он.

Участники сессии признали, что большую роль в трансформации рабочих процессов играют инновации — роботизация и автоматизация, а также внедрение платформенных моделей, которые упрощают и ускоряют коммерческие процессы и взаимодействия между магазинами и офисом. Еще одним рабочим инструментом большинство участников назвали искусственный интеллект.

Хотя глава «ДНС Групп» Дмитрий Алексеев отметил, что не стоит торопиться применять в своей компании все рыночные тренды. «Мы находимся в той нише и в тех условиях, когда бизнес уже настолько большой, что сложно адаптироваться под каждое веяние»,— отметил он.

В свою очередь, Евгений Случевский отметил, что ритейлу параллельно приходится работать с системами, которые создавались годы назад, и запускать новые форматы, внедрять принципиально новые технологии на мультиагентных моделях. «Необходимо создавать слой взаимодействия с клиентом в цифровой среде, необходимо соединять этот слой с офлайном. И все это необходимо делать одновременно»,— пояснил топ-менеджер. Он также отметил, что компаниям приходится думать еще и над тем, что будет точками роста через пять-десять лет, потому что их нужно создавать уже сейчас.

В некоторых процессах ритейл и банки могут помочь друг другу. Примером такого совместного продукта стал платежный сервис «Апельсин», который объединил в себе комплексную систему лояльности Х5 и банковскую карту Альфа-банка. С помощью такого кошелька клиент может сразу сделать расчеты, получить кешбэки и банковские скидки. По мнению Владимира Воейкова, эту идею могут использовать и другие компании.

Ольга Матвеева