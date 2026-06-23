Напавшего на детей в лагере «Орленок» арестовали на два месяца

24-летнего жителя Кызыла, напавшего на детский лагерь «Орленок», обвинили в хулиганстве (ст. 213 УК), сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Тыва. Его арестовали на два месяца.

Мужчина частично признал вину. 21 июня он в состоянии алкогольного опьянения ворвался в корпус детского лагеря «Орленок» на озере Чагытай. Там он начал избивать детей деревянной палкой, а также повредил мебель. Как отмечают в СКР, мужчина побил 14 воспитанников лагеря.

Мужчину задержали работники лагеря и передали прибывшим сотрудникам полиции. Медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. Их состояние оценили как удовлетворительное.