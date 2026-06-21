Пьяный мужчина напал на детский лагерь в Туве

Пьяный мужчина проник на территорию детского лагеря «Орленок» в Туве на озере Чагытай и напал на детей. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

«Предварительно, мужчина 2001 г.р., по внешнему виду находившийся в состоянии опьянения, проник в корпус лагеря детского отдыха, причинил телесные повреждения несовершеннолетним, повредил мебель», — говорится в сообщении.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы также сообщил, что, по предварительным данным, пострадали 13 детей. Всего в корпусе на момент нападения находились 30 человек.

Мужчину задержали работники лагеря и передали прибывшим сотрудникам полиции. Медики осмотрели пострадавших детей и оказали им необходимую помощь. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, добавили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).