«Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин после запроса ФАС
Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» скорректировала цены на топливо в Москве и Подмосковье после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Компания снизила стоимость основных марок на 15 руб. за литр. Об этом сообщила пресс-служба компании.
После корректировки стоимость АИ-92 снизилась до 70,99 руб./литр, АИ-95 — до 79,99 руб./литр, дизеля — до 84,99 руб./литр. По данным Московской топливной ассоциации на 22 июня (МТА), цена АИ-92 на АЗС «Нефтьмагистраль» составляла 85,99 руб./литр, АИ-95 - 94,99 руб./литр, дизтопливо — 99,99 руб./литр.
ФАС 18 июня направила «Нефтьмагистрали» запрос о ценах на топливо на заправках сети в Москве и Московской области.
Взаимодействие между ФАС и топливными компаниями по вопросам ценообразования является регулярным. ФАС осуществляет постоянный мониторинг более 12 тысяч АЗС, включая как независимые, так и вертикально интегрированные компании. Цель службы — не допустить роста цен на топливо выше уровня инфляции. При выявлении необоснованного повышения стоимости ФАС направляет предупреждения и может возбуждать антимонопольные дела.
В целом, ФАС неоднократно требовала от нефтяных компаний и АЗС снизить стоимость топлива. Например, в октябре 2023 года ФАС также направила письма 32 игрокам рынка с требованием снизить цены на топливо с учетом биржевых цен на нефтепродукты. До этого, в сентябре 2023 года, правительство временно запретило экспорт бензина и дизельного топлива для стабилизации внутреннего рынка, после чего биржевые цены начали снижаться. Однако снижение оптовых цен не всегда в полной мере отражается в мелкооптовом сегменте.