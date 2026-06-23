«Нефтьмагистраль» снизила цены на бензин после запроса ФАС

Сеть АЗС «Нефтьмагистраль» скорректировала цены на топливо в Москве и Подмосковье после запроса Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Компания снизила стоимость основных марок на 15 руб. за литр. Об этом сообщила пресс-служба компании.

После корректировки стоимость АИ-92 снизилась до 70,99 руб./литр, АИ-95 — до 79,99 руб./литр, дизеля — до 84,99 руб./литр. По данным Московской топливной ассоциации на 22 июня (МТА), цена АИ-92 на АЗС «Нефтьмагистраль» составляла 85,99 руб./литр, АИ-95 - 94,99 руб./литр, дизтопливо — 99,99 руб./литр.

ФАС 18 июня направила «Нефтьмагистрали» запрос о ценах на топливо на заправках сети в Москве и Московской области.