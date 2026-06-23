Орловский губернатор Андрей Клычков купил патроны на случай обороны региона

Губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал в интервью журналисту Антону Красовскому, что после вторжения ВСУ в Курскую область купил патроны для своего охотничьего ружья на случай угрозы. Он считает, что риск для Орловщины, граничащей с Курской областью, был серьезным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Губернатор Орловской области Андрей Клычков

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Мне кажется, любой мужчина понимает, что может наступить тот момент, когда Родину нужно защищать. В первый день я пошел и купил (патроны), чтобы быть готовым к любому сценарию»,— заявил он, добавив, что другого выбора не было.

В Курской области с августа 2024 года по апрель 2025 года велись боевые действия по освобождению региона от ВСУ. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в ходе ПМЭФ-2026, в результате вторжения погибли 507 мирных жителей.

В феврале 2025 года курские власти запустили реестр жителей, утративших связь с родственниками. По данным на конец мая 2026 года, в списке значились более 2,1 тыс. человек, из которых удалось найти 1,8 тыс. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила, что сейчас на Украине удерживают как минимум пятерых курян.

Алина Морозова