Теннисистка Александрова вышла во второй круг турнира в Бад-Хомбурге

19-я ракетка мира Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500 в немецком Бад-Хомбурге. В первом раунде россиянка победила американку Энн Ли, занимающую 29-е место в мировом рейтинге.

Встреча продлилась 2 часа 20 минут и завершилась со счетом 6:1, 6:7 (5:7), 6:1. Следующей соперницей Екатерины Александровой станет ее соотечественница Мирра Андреева, располагающаяся на пятой строчке рейтинга WTA.

Ранее во второй круг турнира вышла россиянка Анна Калинская (20-я в мире), которая в следующем раунде сыграет с румынкой Габриэлой Рузе (105-я). Диана Шнайдер (16-я) в стартовом матче проиграла датчанке Кларе Таусон (25-я) и завершила свое выступление на соревновании.

Турнир в Бад-Хомбурге проходит на травяных кортах. Его призовой фонд составляет $1,2 млн. В прошлом году победительницей стала американка Джессика Пегула.

Таисия Орлова