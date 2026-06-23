В Ижевске скорректировали схему движения по Удмуртской после утренних пробок

Администрация Ижевска внесла ряд корректировок в схему движения по улице Удмуртской, на которой утром возникли пробки из-за ограничений после начала дорожных работ. Об этом сообщили в муниципалитете.

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Изменены знаки на Удмуртской в сторону центра перед перекрестком с улицей Кирова. Теперь три полосы ведут направо, одна — прямо, одна — налево.

«Утром оперативно устранен конфликт пешеходов и автомобилей на перекрестке Удмуртская—Лихвинцева. Теперь движение пешеходов безопасно»,— говорится в сообщении. Детали не приводятся.

Ликвидирован пешеходный переход от храма до банка на перекрестке Советская—Удмуртская. В дальнейшем, согласно проекту, переход будет убран. «Поэтому привыкаем к новой схеме пешеходного трафика»,— прокомментировали в администрации.

В мэрии отслеживают движение на перекрестках Удмуртская—Кирова и Кирова—Коммунаров с точки зрения работы светофоров. На корректировку «регулировщиков» потребуется не менее двух дней.

Работы ведутся на участке улицы от Кирова до Ленина. Ограничения будут действовать с 23 июня по 23 июля. На это время посадка и высадка пассажиров на остановках общественного транспорта «Улица Авангардная» и «УдГУ» по направлению к Ленина не осуществляется. После 23 июля будет ограничена вторая половина дороги.

Напомним, реконструкция улицы Удмуртской проводится в два этапа. В 2025 году на участке были заменены теплосети, водопровод и канализация. По концепции, представленной в марте того года, по улице разместят 520 парковочных мест, протяженность велосипедных маршрутов составит 3,5 км, пешеходных — 4,5 км. Появится не менее четырех карманных парков, подрядчик отремонтирует фасады девяти жилых домов. На улице ликвидируют несанкционированные ларьки и рекламные конструкции, появятся съезды и пандусы для инвалидов, установлены новые источники освещения, скамейки и урны. Полностью обновят дорожное покрытие. На эти работы направлено более 1,1 млрд руб. Реконструкцию завершат до конца лета.