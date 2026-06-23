Обладатель Кубка Гагарина Александр Петунин покинул «Металлург»

Форвард Александр Петунин покинул магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» в связи с истечением срока контракта. Он продолжит карьеру в нижнекамском «Нефтехимике», сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Нападающий выступал за «Металлург» с 2023 года. В составе клуба он провел 219 матчей, в которых набрал 113 (48 голов + 65 передач) очков, и стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2023/24. Также в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Александр Петунин представлял череповецкую «Северсталь» и московское «Динамо».

По данным источника, 29-летний форвард подписал годичный контракт с «Нефтехимиком». По итогам прошедшего регулярного чемпионата нижнекамцы заняли седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В play-off команда в стартовом раунде проиграла омскому «Авангарду» в серии до четырех побед — 1:4.

Таисия Орлова