Путин не считает письмо Зеленского условием для начала переговоров
Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок для переговоров с Россией, заявил российский президент Владимир Путин. Такие обращения, по его словам, сводятся к созданию «конфликтного потенциала».
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Нет, такие обращения не создают предпосылок... Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал»,— пояснил глава государства. Он напомнил, что Киев регулярно заявляет о желании провести переговоры, но при этом совершает атаки, например, по Старобельску.
4 июня на сайте украинского президента было опубликовано открытое письмо к Владимиру Путин. В нем Владимир Зеленский предложил президенту России провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. От визита в Москву он отказался. Владимир Путин прокомментировал его на следующий день. Он сказал, что текст содержит элементы хамства, и добавил, что пока не видит смысла в личной встрече с господином Зеленским.
Позиция Владимира Путина в отношении предложений о переговорах как создания «конфликтного потенциала» отражает его устоявшуюся точку зрения. Ранее, 29 января 2025 года, российский лидер уже заявлял о нелегитимности Владимира Зеленского, что, по его мнению, делало невозможным подписание итогового мирного соглашения. Путин также утверждал, что нынешний украинский президент не может отменить свой собственный указ о запрете переговоров с Москвой из-за этой нелегитимности. Помощник президента РФ Юрий Ушаков 22 августа 2025 года также подтверждал, что Москва не отказывалась от переговоров, но «разговаривать не с кем», поскольку украинская сторона сама себе запретила вести диалог.
В целом, Россия неоднократно заявляла о готовности к переговорам по украинскому конфликту, но при этом настаивает на учёте своих требований. Например, помощник президента РФ Юрий Ушаков в декабре 2025 года заявил, что Москва будет жёстко настаивать на своих условиях, в числе которых — полный вывод украинской армии из Донбасса. Также, по данным Bloomberg от января 2025 года, Россия в переговорах по ядерным объектам настаивала на сохранении контроля над занятыми украинскими территориями и Крымским полуостровом. Кремль считает, что Киев не проявляет взаимности в стремлении урегулировать проблему политико-дипломатическими средствами, а европейские лидеры "поощряют" Украину к нежеланию договариваться.