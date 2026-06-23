Путин не считает письмо Зеленского условием для начала переговоров

Открытое письмо президента Украины Владимира Зеленского не создает предпосылок для переговоров с Россией, заявил российский президент Владимир Путин. Такие обращения, по его словам, сводятся к созданию «конфликтного потенциала».

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«Нет, такие обращения не создают предпосылок... Они же к чему сводятся? К тому, чтобы, наоборот, создать какой-то конфликтный потенциал»,— пояснил глава государства. Он напомнил, что Киев регулярно заявляет о желании провести переговоры, но при этом совершает атаки, например, по Старобельску.

4 июня на сайте украинского президента было опубликовано открытое письмо к Владимиру Путин. В нем Владимир Зеленский предложил президенту России провести переговоры по урегулированию конфликта в третьей стране — Швейцарии, Турции или в одном из арабских государств. От визита в Москву он отказался. Владимир Путин прокомментировал его на следующий день. Он сказал, что текст содержит элементы хамства, и добавил, что пока не видит смысла в личной встрече с господином Зеленским.