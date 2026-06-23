Утверждено взыскание 135 млн рублей с «Урал-сервис-групп»

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции и признал ничтожным договор между АО «Южуралмост» и ООО «Урал-сервис-групп» на строительство и реконструкцию дорог в регионе. В доход государства со второй компании взыскано 135 млн руб., полученных по этому соглашению. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Решение о взыскании с организации этой суммы было принято арбитражным судом региона в феврале 2026 года. Установлено, что в 2019 году ФАС России оштрафовала АО «Южуралмост» на 457 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства. Компания, чтобы списать эти штрафы, заключила с аффилированным ей ООО «Урал-сервис-групп» фиктивное дополнительное соглашение о строительстве и ремонте дорог на сумму 135 млн руб. Так организация создала якобы задолженность перед подрядчиком, после чего была инициирована процедура банкротства «Южуралмоста». Проверка прокуратуры доказала, что договор был мнимым. И первая, и апелляционная инстанция согласилась с выводами ведомства.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в мае 2025 года «Южуралмост» оплатил штраф Федеральной антимонопольной службы России в размере 457,3 млн руб. Тогда же было прекращено дело о банкротстве компании — бывший акционер Геннадий Вильшенко погасил требования шести организаций и ФНС России на общую сумму 560 млн руб.

Виталина Ярховска