Путин заявил о стабильной связи между армией и оборонными предприятиями

Российская армия и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны наладили оперативные каналы связи, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, это позволяет оперативно понять эффективность применения вооружения и техники в зоне боевых действий.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Владимир Путин отметил роль российских ученых, конструкторов, инженеров и рабочих в этом процессе. «(ОПК.—"Ъ") полностью обеспечен необходимым ритмичным финансированием на базе стабильной, устойчивой экономики России»,— сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.

Господин Путин добавил, что в стране последовательно модернизируется ядерная триада. Она охватывает сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. «Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений»,— указал глава государства. Только за прошлый год, уточнил он, апробацию в боевых условиях прошли более 1 тыс. образцов нового оружия.