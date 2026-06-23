Путин заявил о стабильной связи между армией и оборонными предприятиями
Российская армия и предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) страны наладили оперативные каналы связи, сообщил президент Владимир Путин. По его словам, это позволяет оперативно понять эффективность применения вооружения и техники в зоне боевых действий.
Владимир Путин
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Владимир Путин отметил роль российских ученых, конструкторов, инженеров и рабочих в этом процессе. «(ОПК.—"Ъ") полностью обеспечен необходимым ритмичным финансированием на базе стабильной, устойчивой экономики России»,— сказал он на встрече с выпускниками высших военно-учебных заведений в Кремле.
Господин Путин добавил, что в стране последовательно модернизируется ядерная триада. Она охватывает сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. «Особо отмечу, что с началом специальной военной операции произошло качественное развитие многих видов вооружений»,— указал глава государства. Только за прошлый год, уточнил он, апробацию в боевых условиях прошли более 1 тыс. образцов нового оружия.
В период с начала 2022 года Россия значительно нарастила производство военной техники на предприятиях оборонно-промышленного комплекса (ОПК), что стало одним из факторов повышения оснащенности вооруженных сил. Например, производство техники связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) выросло в 12,5 раза, ракетного артиллерийского вооружения — в 9,6 раза, а средств индивидуальной бронезащиты — в 17,9 раза. В 2023 году ВКС получили более 100 новых и отремонтированных самолетов, 150 вертолетов и 3,5 тыс. беспилотников.
Значительный рост государственного оборонного заказа в 2022–2025 годах обострил проблему дефицита трудовых ресурсов на предприятиях ОПК. Для её решения власти увеличивают заработные платы, расширяют социальные пакеты и рассматривают возможность предоставления отсрочки от призыва на военную службу молодым работникам ОПК. При этом президент Владимир Путин подчеркивает, что ОПК должен не только обеспечивать военные нужды, но и наращивать научный, технологический и индустриальный потенциал страны, создавая заделы для выпуска гражданской продукции и осваивая технологии двойного назначения.