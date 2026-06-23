Ураган сорвал купол с храма в Челябинской области

Ураган повредил территорию храма Покрова Пресвятой Богородицы в селе Большой Куяш в Челябинской области. Купол малого храма Рождества Христова снесен и разрушен.

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«На малом храме в честь Рождества Христова снесен и разрушен малый купол с крестом. Также повреждены секции кованого ограждения, частично разрушены столбики»,— указано в публикации на странице храма «ВКонтакте». Пострадавших нет.

Специалисты оценили ущерб и решили, что купол и крест можно восстановить, а не заказывать новые. Восстанавливать купол будут прямо на территории храма.

Село Большой Куяш находится примерно в 10 км от Свердловской области. Вечером 22 июня на город Кушва в регионе обрушился смерч, который полностью разрушил свыше 30 домов и повредил еще около 100 зданий. Пострадали 16 человек. Владельцы поврежденного имущества получат компенсации.