Песков призвал не сомневаться в макроэкономической стабильности России

Волатильность на мировых нефтяных рынках влияет на российскую экономику, но макроэкономическая стабильность страны обеспечена. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Стабильность российской экономики обеспечена, макроэкономическая стабильность абсолютно обеспечена, и это не вызывает ни у кого сомнений», — уточнил господин Песков на брифинге.

Президент России Владимир Путин не раз говорил о стабильности отечественной экономики, об этом же ему докладывал премьер-министр Михаил Мишустин, напомнил Дмитрий Песков. По его словам, доля ненефтегазовых доходов поступательно растет в бюджете России, хотя вклад нефтяной отрасли остается существенным, о чем также отчитывается правительство.

В начале июня Владимир Путин заявил, что зависимость российской экономики и бюджета от нефтегазовых доходов существенно снизилась за последние годы. В 2022 году доля нефтегаза в ВВП России составляла около 42%, сейчас — 23%, уточнял глава государства.