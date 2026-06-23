Необходимо обеспечить на практике нейтральный, безъядерный, внеблоковый статус Украины. С таким призывом выступил глава МИД России Сергей Лавров на 12-м посольском «круглом столе» в Дипломатической академии МИД РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Необходимо обеспечить на практике нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины», — уточнил господин Лавров (цитат по «РИА Новости»).

Глава МИД РФ заявил, что любая возможность равноправных переговоров с Россией отбрасывается Брюсселем, который хочет реванша и капитуляции Москвы. Кроме того, Европа делает ставку на террористические методы украинских властей в условиях, когда на поле боя ВСУ теряют свои позиции.

На прошлой неделе господин Лавров заявил, что страны Европы хотят затормозить конфликт на Украине, чтобы ввести военные контингенты «коалиции желающих». По словам министра, цель ЕС не в переговорах с Россией, а в сохранении Владимира Зеленского на посту президента.