Во Франции из-за жары приостановила работу АЭС «Гольфеш»
В ночь на 23 июня атомная электростанция (АЭС) «Гольфеш» во Франции приостановила работу из-за аномальной жары, сообщает местная газета Sud Ouest.
АЭС «Гольфеш» оснащена двумя реакторами мощностью 1,3 ГВт. Первый реактор был остановлен на профилактику с начала марта. Работу второго прекратили 22 июня в 23:45 по местному времени (23 июня 00:45 мск). Это произошло из-за повышения температуры в реке Гаронна, откуда поступает вода для охлаждения реакторов. Согласно прогнозам на 23 июня, температура воды может прогреться до 28°С.
Сейчас АЭС фактически остановлена, отмечает издание. Компания-оператор станции EDF из-за жары во Франции вынуждена рассмотреть вопрос о сокращении производства на других электростанциях в регионе Овернь-Рон-Альп. Повышение температуры воды в реках может вынудить EDF сократить или даже полностью прекратить выработку электроэнергии, чтобы избежать дальнейшего нагрева водоемов, уточняет Sud Ouest.
Bloomberg писало, что EDF обсуждает установку дополнительных охладительных башен на некоторые ядерные реакторы из-за потепления климата. Первой такой площадкой могла стать атомная электростанция «Гольфеш» на юге Франции. В компании считают, что если проигнорировать проблему климатических изменений, то к 2050 году ежегодные потери в объемах генерации электроэнергии на французских АЭС достигнут 1,5%.
Подобные ситуации, когда французские АЭС вынуждены приостанавливать работу, происходят не в первый раз. Ранее, в 2025 году, атомная электростанция «Гравлин» на севере Франции была остановлена из-за нашествия медуз, забивших фильтры систем охлаждения. Это событие также связывали с повышением температуры воды из-за изменения климата. Энергетическая компания Electricite de France (EDF) уже обсуждает установку дополнительных охладительных башен на некоторые ядерные реакторы, чтобы адаптироваться к потеплению климата.
Проблема экстремальной жары и ее влияния на инфраструктуру широко обсуждается во Франции. В 2026 году метеослужба страны повышала уровень опасности из-за жары в 50 регионах, где температура достигала 30-37°C. Ученые предупреждают, что резкие колебания погоды становятся «новой реальностью» для Европы, и правительства, включая французское, разрабатывают планы адаптации инфраструктуры к повышению температур, прогнозируя рост на 2,5 градуса к 2050 году и на 4 градуса к 2100 году.