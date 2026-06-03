Французская АЗС EDF обсуждает установку дополнительного охлаждения из-за потепления

Энергетическая компания Франции Electricite de France (EDF) обсуждает установку дополнительных охладительных башен на некоторые ядерные реакторы из-за потепления климата. Об этом сообщает Bloomberg.

bloomberg.com/news/articles/2026-06-02/edf-mulls-adding-cooling-towers-to-nuclear-plants-amid-warming

По словам главы отдела окружаюзей среды Сесиль Ложье, речь идет о модернизации энергоблоков, которые сильнее всего зависят от температурного режима рек. В EDF изучают возможность размещения небольших вспомогательных башен в дополнение к уже существующим крупным объектам.

Первой такой площадкой может стать атомная электростанция Гольфеш, расположенная на юге Франции. Госпожа Ложье подчеркнула, что если проигнорировать проблему климатических изменений, то к 2050 году ежегодные потери в объемах генерации электроэнергии на французских АЭС достигнут 1,5%.

Для предотвращения подобных рисков была разработана инвестиционная программа. Как уточнила руководитель направления по вопросам изменения климата EDF Карин де Буассезон, до 2040 года концерн намерен направить 8,7 млрд евро на модернизацию и защиту своей инфраструктуры. Средства пойдут на адаптацию сотен плотин и 57 атомных реакторов по всей стране к экстремальным погодным условиям — засухе, наводнениям, ураганам и аномальной жаре.