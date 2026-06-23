Очередь на Крымском мосту превысила 700 машин

В очереди на ручной досмотр на Крымском мосту со стороны Керчи стоят 750 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал с оперативной информацией о ситуации на мосту.

Время ожидания составляет около трех часов, указано в публикации. По состоянию на 11:00 мск в очереди стояли 710 авто. Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Вечером 22 июня движение по мосту временно перекрывали, в 5:10 мск его возобновили. Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в связи с ограничениями движения сообщал о задержке четырех поездов «Таврия».