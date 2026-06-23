Задерживаются четыре идущих через Воронежскую область «крымских» поезда

В связи с временным закрытием Крымского моста в ночь с 22 на 23 июня задерживаются четыре поезда «Таврия», следующие через Воронежскую область. В настоящий момент железнодорожное сообщение восстановлено. Все составы движутся с полуострова. Об этом сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Задерживаются следующие поезда:

№168/167 Симферополь — Москва, отправившийся 22 июня, задерживается на 1,5 часа;

№028/027 Симферополь — Москва, начавший движение 22 июня, опаздывает на два часа;

№008/007 Керчь — Санкт-Петербург, отправлением 22 июня, следует с опозданием на 4,5 часа;

№068/067 Керчь — Москва, отбывший 23 июня, отстает от графика на 4,5 часа.

Время задержки в пути может измениться.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», 18 июня был отменен поезд №168/167 Симферополь — Москва, маршрут которого проходит через Воронежскую область. Пассажиры добирались до пункта назначения другими поездами «Таврии».

Кабира Гасанова