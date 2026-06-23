Axios: Нетаньяху «был в истерике» из-за договоренностей США и Ирана по Ливану
Правительство Израиля обеспокоено тем, что американо-иранское соглашение может узаконить влияние Ирана в Ливане и лишить Израиль свободы действий в отношении движения «Хезболла». Об этом сообщил Axios со ссылкой на израильские источники.
Фото: ILIA YEFIMOVICH / Pool / Reuters
Как напомнило издание, на переговорах в Швейцарии 21 июня США и Иран договорились создать «механизм устранения конфликтов» в Ливане для поддержания режима прекращения огня. Собеседники Axios утверждают, что договоренность подрывает предыдущие соглашения 2024 года между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и бывшим президентом США Джо Байденом.
Тогда Израиль сохранил право реагировать как на неминуемые, так и на только возникающие угрозы со стороны «Хезболлы». Сейчас, по-видимому, возможности наносить упреждающие удары у Израиля не будет, утверждают источники Axios. Кроме того, в этот раз израильская сторона не будет прямым участником механизма мониторинга прекращения огня — в отличие от Ирана.
«Биби в истерике по этому поводу»,— сказал Axios израильский источник. По словам собеседников издания, часть сделки по Ливану беспокоит израильского премьера гораздо больше, чем ядерное оружие Ирана. Одна из причин — внутриполитическое значение действий Израиля против «Хезболлы» в преддверии октябрьских выборов.
Переговоры США и Ирана прошли 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. Представители стран-посредников — Пакистана и Катара — заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал по итогам переговоров, что стороны работают над «механизмом устранения конфликтов», чтобы не допустить эскалации между Израилем и «Хезболлой».
Обеспокоенность Израиля текущими договоренностями США и Ирана по Ливану, закрепившими "механизм деконфликтации", во многом связана с тем, что Иерусалим видит в этом шаге угрозу своей свободе действий против движения «Хезболла» (признана террористической организацией в РФ). Ранее, в ноябре 2024 года, мирное соглашение между Израилем и ливанской группировкой, достигнутое по инициативе США при президенте Джо Байдене, как предполагалось, обязывало Израиль вывести свои войска из Ливана, а инфраструктура «Хезболлы» на юге Ливана не должна была восстанавливаться.
Однако Израиль отказывался выводить войска с занятых территорий на юге Ливана, заявляя, что не будет соглашаться на меньшее, чем полное уничтожение «Хезболлы». Это приводило к столкновениям: по оценкам ООН, к октябрю 2024 года в Ливане из-за боевых действий свои дома покинули около 1,5 млн ливанцев, а израильские военные несли потери. Иран, в свою очередь, через ливанское шиитское движение «Хезболла», требовал от Израиля прекратить операции в Ливане и заявлял, что Ливан должен быть включен в условия любого мирного соглашения.