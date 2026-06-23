Axios: Нетаньяху «был в истерике» из-за договоренностей США и Ирана по Ливану

Правительство Израиля обеспокоено тем, что американо-иранское соглашение может узаконить влияние Ирана в Ливане и лишить Израиль свободы действий в отношении движения «Хезболла». Об этом сообщил Axios со ссылкой на израильские источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ILIA YEFIMOVICH / Pool / Reuters Фото: ILIA YEFIMOVICH / Pool / Reuters

Как напомнило издание, на переговорах в Швейцарии 21 июня США и Иран договорились создать «механизм устранения конфликтов» в Ливане для поддержания режима прекращения огня. Собеседники Axios утверждают, что договоренность подрывает предыдущие соглашения 2024 года между премьер-министром Биньямином Нетаньяху и бывшим президентом США Джо Байденом.

Тогда Израиль сохранил право реагировать как на неминуемые, так и на только возникающие угрозы со стороны «Хезболлы». Сейчас, по-видимому, возможности наносить упреждающие удары у Израиля не будет, утверждают источники Axios. Кроме того, в этот раз израильская сторона не будет прямым участником механизма мониторинга прекращения огня — в отличие от Ирана.

«Биби в истерике по этому поводу»,— сказал Axios израильский источник. По словам собеседников издания, часть сделки по Ливану беспокоит израильского премьера гораздо больше, чем ядерное оружие Ирана. Одна из причин — внутриполитическое значение действий Израиля против «Хезболлы» в преддверии октябрьских выборов.

Переговоры США и Ирана прошли 21 июня в швейцарском Бюргенштоке. Представители стран-посредников — Пакистана и Катара — заявили, что встреча прошла в позитивном и конструктивном ключе. Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал по итогам переговоров, что стороны работают над «механизмом устранения конфликтов», чтобы не допустить эскалации между Израилем и «Хезболлой».