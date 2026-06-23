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Долг россиян перед бюджетом к апрелю достиг почти 4 трлн рублей

По итогам первого квартала общая задолженность граждан и компаний перед бюджетом составила 3,92 трлн руб., следует из данных Росстата. Это стало новым максимумом, отмечает РБК.

По подсчетам (.doc) Росстата, 1,64 трлн руб. пришлось на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. По видам обязательств самая большая недоимка — по НДС (648 млрд руб.). На втором месте — налог на прибыль организаций (294 млрд руб.), на третьем — страховые взносы (292 млрд руб.).

По данным Минфина, доходы федерального бюджета по итогам января—мая составили 14,8 трлн руб., расходы — 20,8 трлн руб. К концу мая дефицит бюджета вырос до 6 трлн руб. (2,6% ВВП). В 2025-м за такой же период показатель был вдвое меньше — 3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Сейчас дефицит уже превысил прогнозируемый по итогам всего этого года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.) более чем в полтора раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Доходы вышли в робкий плюс».

Составлено ИИ-Ассистентъ

Рекордный рост задолженности физических лиц и компаний перед бюджетом России, который к октябрю 2025 года достиг 3,26 трлн рублей, имел несколько причин. Среди них были ужесточение налогового администрирования, снижение прибыли бизнеса, а также высокая ключевая ставка и инфляция. Отмечалось, что около 23% этой суммы приходилось на малый бизнес, при этом большую часть долга составляли недоимки по налогам, а остальное — начисленные пени и санкции.

Следует отметить, что, по мнению экспертов, корректнее оценивать не номинальный объем задолженности, а его соотношение с годовыми налоговыми поступлениями. Этот показатель на 1 октября 2025 года составлял 5,4%, что было ниже уровня 2023 года (6,1%). В целом рост государственного долга России наблюдался и ранее: по данным Счетной палаты РФ, за девять месяцев 2025 года госдолг вырос на 10,1% и достиг 32,98 трлн рублей. На 1 апреля 2024 года объем госдолга субъектов РФ составлял 3,183 трлн рублей, увеличившись за год на 217 млрд рублей, при этом большая часть приходилась на бюджетные кредиты центра.

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