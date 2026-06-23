Долг россиян перед бюджетом к апрелю достиг почти 4 трлн рублей

По итогам первого квартала общая задолженность граждан и компаний перед бюджетом составила 3,92 трлн руб., следует из данных Росстата. Это стало новым максимумом, отмечает РБК.

По подсчетам (.doc) Росстата, 1,64 трлн руб. пришлось на недоимку по налогам, сборам и страховым взносам. По видам обязательств самая большая недоимка — по НДС (648 млрд руб.). На втором месте — налог на прибыль организаций (294 млрд руб.), на третьем — страховые взносы (292 млрд руб.).

По данным Минфина, доходы федерального бюджета по итогам января—мая составили 14,8 трлн руб., расходы — 20,8 трлн руб. К концу мая дефицит бюджета вырос до 6 трлн руб. (2,6% ВВП). В 2025-м за такой же период показатель был вдвое меньше — 3 трлн руб., или 1,4% ВВП. Сейчас дефицит уже превысил прогнозируемый по итогам всего этого года план в 1,6% ВВП (3,8 трлн руб.) более чем в полтора раза.

Подробности — в материале «Ъ» «Доходы вышли в робкий плюс».