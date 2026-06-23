Индия удвоила долю российской нефти в импорте из-за конфликта на Ближнем Востоке

Индия увеличила импорт энергоносителей из России, компенсируя перебои с поставками и рост цен, вызванные конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

В июне Индия обновит рекорд по закупкам российской сырой нефти — поставки из РФ достигнут 2,55 млн баррелей в сутки (б/с), превысив майские 2,13 млн б/с. Доля России в общем индийском импорте нефти (прогнозируемых 5,29 млн б/с) приблизится к 50%. До конфликта на Ближнем Востоке этот показатель составлял в среднем лишь 23%.

Индия также наращивает закупки российского угля. В июне страна импортирует 3,16 млн тонн. Это немного уступает майскому результату (3,27 млн тонн), но значительно превышает те объемы, которые страна закупала до начала конфликта на Ближнем Востоке. Как отмечает Reuters, Россия может обогнать Австралию и стать вторым по величине поставщиком угля в Индию.

Особый интерес Индия проявляет к металлургическому углю для производства стали. Его импорт из РФ в мае составил 2,02 млн тонн (второй результат в истории), а общий индийский импорт этого сырья достиг рекордных 8,05 млн тонн. Это связано с планами Индии нарастить сталелитейное производство с 168 млн до 400 млн тонн в год к 2035 году.

Ранее в марте США выдали Индии лицензию на закупку российской нефти. С такой просьбой Нью-Дели обратились к Вашингтону из-за энергетического кризиса на фоне боевых действий США и Ирана. После начала войны на Ближнем Востоке был ограничен проход судов через Ормузский пролив — основной проход для экспорта нефти из стран Персидского залива. Позже эта лицензия продлевалась.