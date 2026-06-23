«Трактор» усилился лучшим вратарем ЧМ-2026 по хоккею Хенриком Хаукеландом

Челябинский «Трактор» подписал контракт с норвежским голкипером Хенриком Хаукеландом. Контракт с вратарем рассчитан на два сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

«Габариты, уверенность в себе, психологическая устойчивость — тот самый набор характеристик, который дополнил резюме Хаукеланда и позволил нам остановить выбор именно на нем. Уверен, что для Челябинска Хенрик станет тем самым игроком, который поможет команде достичь новых вершин»,— сказал генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Хенрику Хаукеланду 31 год. В 2026 году он стал бронзовым призером чемпионата мира и был признан лучшим вратарем турнира. Из-за подписания контракта с российским клубом голкипер лишился права выступать за национальную сборную — в 2022 году в регламент Норвежской хоккейной ассоциации были приняты соответствующие поправки.

В завершившемся сезоне «Трактор» занял шестое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. В первом раунде play-off челябинцы уступили казанскому «Ак Барсу» со счетом 1:4 в серии.

Таисия Орлова