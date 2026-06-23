В Самаре в многоквартирном доме от газоснабжения отключили 80 квартир из-за выявленных нарушений

В Самаре в доме на проспекте Масленникова, 14 от газоснабжения отключили 16 стояков, обслуживающих 80 квартир. Решение принято «в связи с выявленными нарушениями при проверке дымоходов и вентиляционных каналов». Об этом сообщает ГЖИ Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Такие меры направлены на обеспечение безопасности и защиты жителей дома. В настоящее время государственная жилищная инспекция Самарской области проводит контрольно-надзорное мероприятие с целью обеспечения своевременного устранения выявленных нарушений», — отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Самаре 14 июня произошел взрыв газа в многоквартирном доме на ул. 22 Партсъезда. Сгорели три этажа, площадь пожара составила 300 кв. м. Погибли два человека, 12 пострадали. В доме повреждены 24 квартиры, в которых проживали 48 человек. Режим чрезвычайной ситуации в Самаре, введенный после взрыва газа в доме, повысили до регионального уровня.

Руфия Кутляева