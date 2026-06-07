Лантратова рассказала о переговорах по возвращению с Украины членов 10 семей

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова ведет переговоры с украинской стороной о возвращении в Россию членов 10 семей. В частности, в Россию должны вернуться еще шесть жителей Курской области, сообщила омбудсмен.

«Списки большие, но в ближайший момент мы работаем над 10 семьями»,— сказала госпожа Лантратова в эфире «Соловьев Live». По ее словам, на данный момент в Россию возвращены 165 жителей Курской области, которые оказались на территории Украины после вторжения ВСУ в регион в августе 2024 года.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона.