Чемпиона НБА Янниса Адетокунбо обменяют из «Милуоки» в «Майами»

Греческий форвард Яннис Адетокунбо будет обменян из «Милуоки Бакс» в «Майами Хит». Об этом сообщает The Athletic.

По данным источника, состав «Майами» также пополнит американский центровой Бобби Портис. «Милуоки» взамен получит Тайлера Хиро и Келела Уэйра из США, мексиканца Хайме Хакеса и литовца Каспараса Якучиониса, а также три выбора в первом раунде драфтов 2026, 2031 и 2033 годов. Как сообщает ESPN, сделка будет осуществлена 6 июля.

На драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Милуоки» выбрал Адетокунбо под общим 15-м номером. В составе клуба грек стал чемпионом лиги (2021). Также форвард дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2019, 2020) и становился лучшим баскетболистом финальной серии play-off (2021). Вместе со сборной Греции Адетокунбо завоевал бронзу чемпионата Европы в 2025 году.

В завершившемся сезоне «Майами» проиграл «Шарлотт Хорнетс» в матче play-in НБА и не смог выйти в play-off. Клуб трижды становился чемпионом лиги: в 2006, 2012 и 2013 годах.

Таисия Орлова