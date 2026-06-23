Лучшего вратаря мира исключат из сборной Норвегии за контракт с «Трактором»

Голкипер сборной Норвегии Хенрик Хёукеланн в ближайшее время подпишет двухлетний контракт с челябинским «Трактором». Переход в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) повлечет за собой автоматическое исключение игрока из национальной сборной в соответствии с правилами Норвежской хоккейной ассоциации, следует из регламента хоккейного союза.

Переход в российский клуб создаст юридический конфликт с политикой Норвежской хоккейной ассоциации. В октябре 2022 года совет директоров организации принял решение, согласно которому игроки, имеющие контрактные обязательства в РФ, лишаются права представлять национальную сборную. Спортивный директор мужской сборной Норвегии Патрик Торесен подтвердил, что исключений для основного вратаря сделано не будет.

«Если Хенрик продолжит карьеру там, у нас не будет возможности его использовать»,— заявил Торесен, при этом отметив, что с чисто спортивной точки зрения КХЛ является правильным шагом для развития игрока.

Отметим, что сам Патрик Торсен играл в КХЛ в составе «Салавата Юлаева» и СКА и становился двукратным обладателем Кубка Гагарина.

Как передает норвежская хоккейная ассоциация, голкиперу уже сообщили о последствиях перехода в КХЛ.

Немецкий клуб «Штраубинг Тайгерс», за который 31-летний вратарь выступал в прошлом сезоне, уже официально подтвердил досрочное расторжение контракта с игроком. Контракт должен был действовать еще год. По информации „Ъ-Южный Урал“, о трансфере в «Трактор» будет объявлено официально в ближайшие дни.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, в текущее межсезонье клуб активно проводит ротацию состава: ранее «Трактор» обменял нападающего Егора Коршкова в «Сибирь» и передал права на Андрея Никонова московскому «Динамо» за денежную компенсацию.

Евгений Рыженьков