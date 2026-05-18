Главу липецкой стройфирмы отправили под домашний арест по делу о хищении 100 млн

Октябрьский райсуд Липецка отправил под домашний арест 43-летнего директора местной стройфирмы, который подозревается в мошенническом хищении более 100 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Мера пресечения будет действовать два месяца, сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. По данным «Ъ-Черноземье», речь идет о главе и бенефициаре местного ООО «Экотерм» Кирилле Филонове. Следствие ходатайствовало о его заключении под стражу.

По данным Rusprofile, ООО «Экотерм» было зарегистрировано в Липецке в октябре 2013 года для строительства жилых и нежилых зданий. Уставный капитал составляет 10 тыс. руб. Единственный владелец и директор — Кирилл Филонов. Он также является собственником 100% местного ООО «Газмонтажавтоматика» с тем же видом деятельности и 50% липецкого же ООО «Теплогазпроект» (деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях) — вторая половина компании принадлежит директору Александру Симаку. Все эти фирмы зарегистрированы по одному адресу. По итогам 2025 года ООО «Экотерм» выручило 338 млн руб. и получило 525 тыс. руб. чистой прибыли. Годом ранее показатели равнялись 1,1 млрд и 14 млн руб. С 2017 года с компанией заключили 70 госконтрактов на 2 млрд руб. в сумме. В тройку крупнейших заказчиков входят МКУ «Управление строительства города Липецка» (14 закупок на 928 млн руб.) и МКУ «Управление капитального строительства» Ельца Липецкой области (две закупки на 189 млн).

Расследованием уголовного дела занимается УМВД по Липецкой области. По версии следствия, в 2021–2025 годах предприниматель вместе с неустановленными сообщниками заключал контракты на строительно-монтажные работы с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде. Обязательства по ним исполнялись не в полном объеме, при этом заказчикам предоставляли фиктивные акты. Вырученные средства фигурант, в частности, переводил на счета подконтрольных организаций.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» сообщал, что дома у бизнесмена и в офисах стройфирмы провели обыски. В ходе них изъяли документацию, жесткие диски, компьютеры и два серверных шкафа, которые обеспечивали работу локальной сети компании и хранение сведений о финансовых операциях.

Также по ходатайству следователя на личный автомобиль фигуранта, его жилые и нежилые помещения, транспортные средства стройфирмы наложен арест.

Алина Морозова