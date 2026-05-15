Липецкого бизнесмена заподозрили в хищении 103 млн при исполнении контрактов

В Липецке директора стройфирмы задержали по подозрению в мошенническом хищении 103 млн руб. при исполнении контрактов (ч. 4, 6, 7 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в УМВД по региону. Представители ведомства в интересах следствия отказались называть «Ъ-Черноземье» имя фигуранта.

Как уточнили в полиции, компания, которую возглавляет задержанный, также занимается монтажом отопительных систем. По версии следствия, в 2021–2025 годах фигурант заключил ряд договоров подряда с муниципальными учреждениями, образовательными и коммерческими организациями в Липецкой области, Подмосковье и Нижнем Новгороде.

При этом директор фирмы либо не исполнял обязательства, либо выполнял работы в минимальном объеме, предоставляя заказчикам фиктивные акты. В случае разногласий с контрагентами фигурант ссылался на трудности и обещал выполнить условия контрактов позже. Вырученные средства он, в частности, переводил на счета подконтрольных фирм.

Правоохранители провели обыски дома у бизнесмена и в офисах организации. Они изъяли документацию, жесткие диски и документы, компьютеры и два серверных шкафа, которые обеспечивали работу локальной сети компании и хранение сведений о финансовых операциях.

По ходатайству следователя на личный автомобиль фигуранта, его жилые и нежилые помещения, транспортные средства стройфирмы наложен арест. Расследование уголовного дела продолжается.

В конце апреля тамбовская прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу двоих липчан, которых обвинили в мошенничестве при исполнении муниципального контракта по ремонту и благоустройству сквера в Мичуринске. Работы вело липецкое ООО «СУ 1» Мраза Мстояна в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

