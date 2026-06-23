Россия за пять месяцев увеличила экспорт коньяка в Китай в 11 раз

Россия за пять месяцев 2026 года экспортировала в Китай более 2,6 тыс. литров коньяка. Это в 11 раз больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период 2025 года (250 л), сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». В деньгах объем экспорта вырос в 31 раз год к году.

Экспортная выручка увеличилась с $3 тыс. до $100 тыс. Тогда как в текущем году растут поставки коньяка, в 2025-м Россия нарастила экспорт игристого вина в Китай: более 327 тыс. л на сумму свыше $960 тыс. — в 16 и 9,5 раза больше показателя годом ранее соответственно.

Ставропольский край, Дагестан и Московская область стали лидерами по производству коньяка в России в 2025 году, сообщал в январе Росалкогольтабакконтроль. В Ставрополье произвели 1,9 млн дал этого вида алкоголя, а в Дагестане и Подмосковье — по 1,5 млн дал каждый.