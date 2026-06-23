Россия за пять месяцев увеличила экспорт коньяка в Китай в 11 раз
Россия за пять месяцев 2026 года экспортировала в Китай более 2,6 тыс. литров коньяка. Это в 11 раз больше в натуральном выражении, чем за аналогичный период 2025 года (250 л), сообщает федеральный центр «Агроэкспорт». В деньгах объем экспорта вырос в 31 раз год к году.
Экспортная выручка увеличилась с $3 тыс. до $100 тыс. Тогда как в текущем году растут поставки коньяка, в 2025-м Россия нарастила экспорт игристого вина в Китай: более 327 тыс. л на сумму свыше $960 тыс. — в 16 и 9,5 раза больше показателя годом ранее соответственно.
Ставропольский край, Дагестан и Московская область стали лидерами по производству коньяка в России в 2025 году, сообщал в январе Росалкогольтабакконтроль. В Ставрополье произвели 1,9 млн дал этого вида алкоголя, а в Дагестане и Подмосковье — по 1,5 млн дал каждый.
Увеличение экспорта российского коньяка в Китай отражает общую тенденцию переориентации российского алкогольного сектора на азиатские рынки после закрытия европейских направлений в 2022 году. Хотя восстановление объемов экспорта все еще идёт медленно из-за сложностей логистики и высокой конкуренции, азиатские рынки, включая Китай, считаются перспективными для российских производителей. Например, в 2025 году экспорт российской водки увеличился на 24% за счёт зарубежных поставок. У «Фанагории» экспорт вин в Китай растет на 5-10% в год, а компания Ladoga также планирует увеличить отгрузки в Китай. В целом, российские производители алкоголя прогнозируют рост поставок за рубеж на 10-15% в 2026 году.
Китай стал ключевым торговым партнёром России, и товарооборот между странами достиг исторического максимума. Рост экспорта в Китай отмечается не только для алкогольной продукции, но и для других товаров, например, за первые десять месяцев 2025 года импорт российского рапсового масла в Китай увеличился на 20% в физическом выражении и на 30% в денежном. Также наблюдается значительный рост поставок металлов: в первые пять месяцев 2025 года экспорт российского алюминия в Китай вырос почти на 56%, меди — на 66%, а никеля — более чем в два раза.