Дагестан и Ставрополье возглавили рейтинг регионов по производству коньяка

Ставропольский край, Дагестан и Московская область произвели больше всего коньяка в России в 2025 году. Ставропольцы выпустили 1,9 млн дал, а Дагестан и Подмосковье — по 1,5 млн дал каждый. Об этом ТАСС сообщил Росалкогольтабакконтроль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ Фото: Александр Патрин, Коммерсантъ

Производители Северного Кавказа суммарно изготовили 3,4 млн дал коньяка — максимум среди федеральных округов. Однако этот показатель упал на 8% по сравнению с 2024 годом. В целом по стране выпуск сократился на 13,3% и достиг 8,3 млн дал.

Центральный федеральный округ произвел 1,77 млн дал, Южный — 1,2 млн дал, Северо-Западный — 1,05 млн дал. Крым показал 1,08 млн дал, Калининградская область — 1,04 млн дал. Коньяк варили в 16 регионах, но Кабардино-Балкария ограничилась 2,6 тыс. дал, Орловская область — 4 тыс. дал, Санкт-Петербург — 15,5 тыс. дал, Кемеровская область — 16,7 тыс. дал.

Инвестиции в Дагестане объясняют успехи. За 2020–2023 годы виноделы вложили почти 5 млрд руб. в новые виноградники и оборудование. Они заложили свыше 1 тыс. га площадей и обновили перерабатывающие линии. Сбор винограда вырос на 60% за пять лет, что обеспечило сырье для коньячных заводов.

Региональные лидеры наращивают мощности годами. В 2023 году Ставропольский край и Дагестан уже входили в топ-5. В первом полугодии 2024-го Дагестан произвел 651,8 тыс. дал (+31,6%). К 2025-му они закрепили позиции, несмотря на общероссийское падение.

Эксперты связывают спад в стране с насыщением рынка и ростом цен на сырье. Северный Кавказ сохраняет лидерство благодаря климату и традициям виноделия. Дагестан производит 95% марочных коньяков России. Производители ожидают стабилизации в 2026 году за счет экспорта и новых сортов.

Станислав Маслаков