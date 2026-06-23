Ушаков заявил об актуальности предложений России по ядерной программе Ирана

Власти России рассчитывают, что переговоры по урегулированию конфликта Ирана и США будут результативными, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он считает, что путь к достижению устойчивого мира будет «неблизким».

По словам господина Ушакова, упомянутые российской стороной предложения по обогащенному урану в Иране остаются в силе. «Во всяком случае, хочу сказать, что соответствующие российские предложения по одной из основных, то есть ядерной тематике, остаются в силе»,— сказал помощник президента на форуме «Примаковские чтения» (цитата по «Интерфаксу»).

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно одному из пунктов, иранская сторона обязуется не приобретать и не разрабатывать ядерное оружие. Вопрос накопленных обогащенных ядерных материалов стороны должны урегулировать на 60-дневных переговорах. Россия предлагала вывезти обогащенный уран из Ирана.