Авиакомпания заплатит 7 млн руб. семьям погибших при крушении Ан-24 под Тындой

Тындинский районный суд Амурской области частично удовлетворил иски двух семей, потерявших близких в авиакатастрофе 24 июля 2025 года, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов региона. Тогда самолет Ан-24 авиакомпании АО «И8», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился на склоне горы в 15 км от города. На борту находились 48 человек, все погибли.

В числе жертв аварии была молодая семья с годовалой дочерью. Родители погибших супругов обратились в суд. Они запросили 2 млн руб. каждому из родителей за погибшего ребенка, 2 млн руб. за утрату внучки, а также компенсацию похорон. Авиакомпания еще до суда перечислила родственникам по 1,5 млн руб. на человека: 1 млн руб. за погибшего ребенка и 500 тыс. руб. за внучку. Но истцы сочли эти выплаты недостаточными.

После судебных разбирательств в итоге с «И8» взыскали в пользу каждого из четырех истцов по 1 млн руб. за гибель дочери или сына и по 750 тыс. руб. — за внучку. Общая сумма компенсации морального вреда составила 7 млн руб. Кроме того, одному из заявителей суд присудил 512 тыс. руб. на погребение и 7 тыс. руб. судебных расходов.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в феврале опубликовал отчет о крушении самолета Ан-24. Причинами аварии МАК назвал ошибки экипажа и авиадиспетчера. Они руководствовались разными системами для выставления высоты полета. Это привело к путанице с определением фактической высоты борта, который заходил на посадку на 600 м ниже нормальной. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.