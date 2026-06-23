Авиакомпания заплатит 7 млн руб. семьям погибших при крушении Ан-24 под Тындой
Тындинский районный суд Амурской области частично удовлетворил иски двух семей, потерявших близких в авиакатастрофе 24 июля 2025 года, сообщает в Telegram объединенная пресс-служба судов региона. Тогда самолет Ан-24 авиакомпании АО «И8», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, разбился на склоне горы в 15 км от города. На борту находились 48 человек, все погибли.
В числе жертв аварии была молодая семья с годовалой дочерью. Родители погибших супругов обратились в суд. Они запросили 2 млн руб. каждому из родителей за погибшего ребенка, 2 млн руб. за утрату внучки, а также компенсацию похорон. Авиакомпания еще до суда перечислила родственникам по 1,5 млн руб. на человека: 1 млн руб. за погибшего ребенка и 500 тыс. руб. за внучку. Но истцы сочли эти выплаты недостаточными.
После судебных разбирательств в итоге с «И8» взыскали в пользу каждого из четырех истцов по 1 млн руб. за гибель дочери или сына и по 750 тыс. руб. — за внучку. Общая сумма компенсации морального вреда составила 7 млн руб. Кроме того, одному из заявителей суд присудил 512 тыс. руб. на погребение и 7 тыс. руб. судебных расходов.
Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в феврале опубликовал отчет о крушении самолета Ан-24. Причинами аварии МАК назвал ошибки экипажа и авиадиспетчера. Они руководствовались разными системами для выставления высоты полета. Это привело к путанице с определением фактической высоты борта, который заходил на посадку на 600 м ниже нормальной. СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей.
В целом расследование авиационных происшествий и выплата компенсаций пострадавшим является сложным процессом. В случае с крушением самолета Ан-24 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал предварительный отчет, где главной причиной были указаны ошибки экипажа и авиадиспетчера. Аналогичные выводы делались и по другим авиакатастрофам. Например, в 2024 году МАК указывал на ошибки экипажа, не готового к плохой погоде, как причину крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. В другом случае, при крушении вертолета Ми-8 в Магаданской области, Дальневосточная транспортная прокуратура объясняла инцидент неисправностью двигателя. По факту большинства авиакатастроф Следственный комитет Российской Федерации (СКР) возбуждает уголовные дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Практика показывает, что иски о компенсации морального и материального вреда после авиакатастроф часто сопровождаются продолжительными судебными разбирательствами. Например, в 2024 году, спустя 12 лет после катастрофы самолета ATR 72 под Тюменью, родственники погибших продолжали судебный процесс во Франции, не соглашаясь с суммами компенсаций, полученными по российскому законодательству. Юристы отмечают, что авиакомпании могут быть застрахованы на суммы, которые значительно отличаются от международных стандартов, что влияет на конечный размер выплат.