МАК назвал ошибки экипажа и диспетчера причиной крушения Ан-24 около Тынды

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о крушении самолета Ан-24 в Амурской области летом 2025 года, жертвами которого стали 48 человек. Причинами крушения МАК назвал ошибки экипажа и авиадиспетчера.

Согласно отчету, экипаж отключил у самолета систему раннего предупреждения о приближении к земле. У диспетчера не было возможности контролировать высоту полета самолета, потому что на аэродроме Тынды не работало оборудование вторичной радиолокации, приводит ТАСС данные МАК.

Также выяснилось, что экипаж и диспетчер руководствовались разными системами для выставления высоты полета. Это привело к путанице с определением фактической высоты борта, который заходил на посадку на 600 м ниже нормальной. В числе ошибок:

экипаж не был готов к выполнению полетов на аэродромы, перешедшие на давление QNH (атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере);

аэродром допустил ошибки в порядке использования значений давления (QNH/QFE);

диспетчер без запроса экипажа передал значение давления QNH, выраженное в миллиметрах ртутного столба;

экипаж не следил за соответствием использовавшихся величин барометрического давления и значений заданных высот.

В авиации используют две системы для выставления высоты полета самолета: QFE — атмосферное давление на высоте аэродрома или на уровне входа на взлетно-посадочную полосу, а также QNH — атмосферное давление, приведенное к среднему уровню моря по стандартной атмосфере.

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» разбился 24 июля 2025 года. Лайнер упал при подлете к аэропорту назначения. Его обломки обнаружили в 15 км от Тынды в лесистой местности. На борту были 48 человек, включая шестерых членов экипажа, все они погибли. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшем смерть людей. СКР назвал причиной ЧП ошибку экипажа.