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ФАС поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поручила 11 региональным управлениям усилить контроль за реализацией топлива для сельхозотрасли. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Необходимо усилить контроль за соблюдением антимонопольного законодательства при реализации топлива в мелкооптовом сегменте, в том числе с нефтебаз и нефтехранилищ, а также с автозаправочных станций. Особое внимание УФАС должны обратить на продажу топлива сельхозпроизводителям во время сезонных полевых работ»,— указано в сообщении.

Если будут выявлены нарушения, ФАС рекомендует своим территориальным отделениям оперативно принимать меры антимонопольного реагирования. Также УФАС вместе с властями субъектов необходимо сформировать перечень сельскохозяйственных предприятий с определением объема их потребления топлива. О каких конкретно регионах идет речь, ведомство не уточнило.

Составлено ИИ-Ассистентъ

Власти активно контролируют топливный рынок для аграриев, особенно в периоды сезонных полевых работ, поскольку обеспечение топливом сельхозпроизводителей является социально значимым вопросом. Так, в феврале 2025 года вице-премьер Александр Новак поручал Минэнерго и Минсельхозу согласовать условия и объемы поставок топлива для аграрного сектора с учетом их потребностей, а ФАС — провести мониторинг цен для региональных сельхозпроизводителей.

Проблемы с топливом для аграриев, включая дефицит и рост цен на дизель, возникали и ранее, например, осенью 2023 года. Тогда в Удмуртии из-за роста цен на дизельное топливо почти в два раза и его дефицита некоторые фермеры были вынуждены остановить уборочные и посевные работы. В ответ на это, Правительство предприняло меры, ослабив запрет на трубопроводный экспорт дизельного топлива для крупных нефтекомпаний, а ФАС начала проверки обоснованности стоимости реализации топлива с нефтебаз.

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