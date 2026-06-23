В Запорожской области рассказали о последствиях атаки ВСУ на школу

Вооруженные силы Украины (ВСУ) беспилотниками атаковали школу № 1 в селе Водяное Каменско-Днепровского муниципального округа Запорожской области. Повреждены генератор и остекление, сообщили ТАСС в администрации округа.

«Вечером 22 июня ВСУ тремя дронами атаковали школу № 1 в селе Водяное... Также повреждения получил автомобиль завхоза. Пострадавших нет», — рассказали в администрации. Накануне глава региона Евгений Балицкий уточнял, что под удар попали еще два автобуса.

В конце мая ВСУ обстреляли школу бокса в городе Энергодар Запорожской области. При атаке было повреждено остекление здания, разбит автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также несколько припаркованных рядом автомобилей.