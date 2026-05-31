ВСУ ударили по школе бокса в Энергодаре

ВСУ обстреляли школу бокса в городе Энергодар Запорожской области. В результате атаки повреждено остекление здания, разбит автобус, на котором спортсмены выезжали на соревнования, а также несколько припаркованных рядом автомобилей, сообщил мэр Максим Пухов в Мах.

Школа бокса является одним из самых значимых спортивных объектов города. Масштабные работы по ее капитальному ремонту и реконструкции завершились в 2023 году. Информация о пострадавших не поступала.

На месте происшествия работают оперативные службы. Ущерб оценивается. Подробности обстрела уточняются.