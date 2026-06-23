Застройщику Level Group согласовали облик дома на Гребном канале

Минград Нижегородской области согласовал ООО СЗ «Левел Волга» (входит в Level Group) архитектурно-градостроительный облик многоквартирного дома в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) на набережной Гребного канала. По данным ведомства, архитектурное решение фасадов «переосмысляет историческое наследие Нижнего Новгорода и сочетается с природным ландшафтом».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Все корпуса подземной части дома будут объединены встроенно-пристроенной подземной автостоянкой. Также застройщик должен будет построить детский сад на 200 мест и школу на 500 мест.

Как писал «Ъ-Приволжье», Level Group получил право реализации проекта КРТ летом 2025 года по начальной цене — 368,76 млн руб., компания была единственным участником торгов.

Другой проект КРТ около Гребного канала реализует девелопер «Статус» (бывший Glorax).

Галина Шамберина