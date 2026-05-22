Архсовет обновил параметры первого дома по проекту КРТ на Гребном канале

Минград Нижегородской области по итогам рассмотрения на архитектурном совете согласовал изменение параметров первого дома первой очереди комплексного развития территории (КРТ) около Гребного канала в Нижнем Новгороде. Застройщиком дома выступает ООО СЗ «Берег» (входит в «Статус», бывший GloraX).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

По сравнению с решением от марта 2026 года в новом, от 21 мая, площадь застройки уменьшена с 11,78 тыс. до 11,76 тыс. кв. м, при этом площадь самого дома — увеличена с 54,1 тыс. до 57,25 тыс. кв. м. Высота осталась прежней — 13 этажей.

Как писал «Ъ-Приволжье», разрешение на строительство этого дома выдали весной 2025 года, его ввод в эксплуатацию запланирован на 2027 год.

Галина Шамберина