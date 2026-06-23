Лантратова заявила о пяти остающихся на Украине жителях Курской области

Пятеро жителей Курской области остаются на Украине, сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова. Она обсуждала этот вопрос на встрече с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом.

Как уточнила госпожа Лантратова, с российской стороны насчитывается «относительно большое количество курских граждан», которые считаются без вести пропавшими. Губернатор региона Александр Хинштейн держит эту ситуацию на контроле.

«В настоящий момент подтверждено пять человек, которые находятся на территории Украины. И я надеюсь, что мы в ближайшее время сможем их вернуть домой»,— рассказала «РИА Новости» российский омбудсмен.

Вторжение ВСУ в Курскую область началось 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил о полном освобождении региона. В начале июня Яна Лантратова говорила, что ведет переговоры с украинской стороной о возвращении в Россию членов 10 семей.