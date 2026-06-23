Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 115 пунктов впервые с октября 2025 года
Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) к 9:45 снижался на 1,24% — до 114,48 пункта. В последний раз показатель опускался ниже 115 пунктов 30 октября 2025 года.
RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.
Динамика на российском рынке акций началась 19 июня после решения Банка России снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Индекс Мосбиржи накануне обновил минимум с марта 2023 года. К утру 23 июня индикатор составляет 2274,97 пункта, теряя 1,87%.
Подробности — в материале «Ъ» «Жесткая посадка».
Индекс государственных облигаций Мосбиржи (RGBI) является ключевым индикатором рынка государственного долга России. Ранее, 15 июля 2025 года, этот индекс поднялся выше 116 пунктов, достигнув максимального уровня с марта 2024 года, в него входят 26 облигаций. На фоне снижения ключевой ставки Банка России наблюдался ажиотаж на инвестиции в облигации, поскольку это приводит к росту их стоимости.
В 2025 году композитный индекс облигаций RUABITR вырос более чем на 25%, что является самым сильным ростом за всю историю его расчетов. Инвесторы стремились зайти в активы на пике их доходности и получить прибыль от последующего роста рыночной стоимости облигаций при падении ставок в экономике. Профессиональные инвесторы в течение всего 2025 года наполняли портфели долгосрочными облигациями качественных эмитентов, фиксируя высокие купоны на долгосрочную перспективу. Ожидается, что в 2026 году спрос на облигации может еще больше вырасти, поскольку при дальнейшем снижении ключевой ставки долговые инструменты продолжат генерировать доходность выше ставок по депозитам.