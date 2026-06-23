Индекс гособлигаций Мосбиржи упал ниже 115 пунктов впервые с октября 2025 года

Индекс гособлигаций Московской биржи (MOEX: MOEX) (Russian Government Bond Index, RGBI) к 9:45 снижался на 1,24% — до 114,48 пункта. В последний раз показатель опускался ниже 115 пунктов 30 октября 2025 года.

RGBI, или индекс гособлигаций, — основной индикатор рынка российского госдолга. Он включает ликвидные облигации федерального займа с дюрацией (сроком возврата инвестиций) более года. Рассчитывается в режиме реального времени по методам совокупного дохода и чистых цен.

Динамика на российском рынке акций началась 19 июня после решения Банка России снизить ключевую ставку с 14,5% до 14,25%. Индекс Мосбиржи накануне обновил минимум с марта 2023 года. К утру 23 июня индикатор составляет 2274,97 пункта, теряя 1,87%.

Подробности — в материале «Ъ» «Жесткая посадка».