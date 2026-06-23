После проникновения группы людей в детский лагерь в Туве возбуждено дело о краже
Уголовное дело о краже возбудили в Туве после проникновения нескольких мужчин в детский лагерь «Таежный». По данным областного МВД, у одного из воспитанников лагеря украли мобильный телефон.
По данным МВД, 22 июня в полицию поступило сообщение о том, что вечером на территорию лагеря «проникла группа неизвестных лиц». После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу телефона. Никто не пострадал. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).
Накануне в соцсетях Тувы появились жалобы родителей, чьи дети отдыхали в лагере «Таежный» в городе Ак-Довурак. Со слов их детей, на территорию лагеря проникли пятеро мужчин. Они допрашивали детей, проверяли их личные вещи и карманы, а после ушли, забрав часть вещей. Прокуратура проводит проверку.
Инциденты с проникновением и кражами в детских лагерях не являются единичными. Так, в марте 2024 года трое мужчин обворовали детский оздоровительный лагерь на Алтае, похитив имущество на сумму более 100 тыс. рублей. Они проникли в нефункционирующий лагерь ночью на внедорожнике, а часть украденного сдали на металлолом. В этом случае, в отличие от инцидента в Туве, кража была совершена из недействующего лагеря, а объектом посягательства стало общелагерное имущество, а не личные вещи детей, как телефон в Туве.
Кражи мобильных телефонов являются одним из видов регистрируемых преступлений. В аналогичных случаях за кражу мобильных телефонов задерживали как взрослых, так и подростки. Например, в 2025 году в Челябинске полиция изъяла похищенный мобильный телефон у 20-летнего подозреваемого. В Казани 17-летний подросток похитил сумку с банковскими картами и мобильным телефоном у 32-летней местной жительницы. В 2023 году в Петербурге был задержан 27-летний гражданин Индии, который воровал смартфоны у нетрезвых женщин под предлогом фотосессии. Общий ущерб от его действий составил 185 тыс. рублей. Таким образом, кражи телефонов происходят в разных регионах и совершаются разными группами лиц, включая несовершеннолетних.