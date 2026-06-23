После проникновения группы людей в детский лагерь в Туве возбуждено дело о краже

Уголовное дело о краже возбудили в Туве после проникновения нескольких мужчин в детский лагерь «Таежный». По данным областного МВД, у одного из воспитанников лагеря украли мобильный телефон.

По данным МВД, 22 июня в полицию поступило сообщение о том, что вечером на территорию лагеря «проникла группа неизвестных лиц». После их ухода один из воспитанников обнаружил пропажу телефона. Никто не пострадал. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Накануне в соцсетях Тувы появились жалобы родителей, чьи дети отдыхали в лагере «Таежный» в городе Ак-Довурак. Со слов их детей, на территорию лагеря проникли пятеро мужчин. Они допрашивали детей, проверяли их личные вещи и карманы, а после ушли, забрав часть вещей. Прокуратура проводит проверку.