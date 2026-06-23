В Туве начали проверку сведений о нападении пяти человек на детский лагерь

Прокуратура Тувы проверяет информацию о «противоправных действиях» в отношении несовершеннолетних в детском лагере в Барун-Хемчикском районе. В соцсетях распространились сведения, что в лагерь проникли пятеро мужчин и допрашивали детей.

По данным ТАСС, накануне в соцсетях Тувы появились жалобы родителей, чьи дети отдыхали в детском лагере «Таежный» в городе Ак-Довурак. Со слов их детей, инцидент произошел в ночь с 21 на 22 июня. На территорию лагеря проникли пятеро мужчин. Они допрашивали детей, проверяли их личные вещи и карманы, а после ушли, забрав часть вещей. Что конкретно хотели выяснить мужчины, не уточняется.

По поручению прокурора республики Евгения Ботвинкина начата проверка. На место выехал и. о. прокурора района Сайлык Ямбиль. Также будет оценено соблюдение закона об обеспечении безопасности детей во время отдыха. При наличии оснований «будут приняты меры прокурорского реагирования для восстановления нарушенных прав детей и привлечения виновных лиц к ответственности», заверили в ведомстве.