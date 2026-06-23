В районе 40 км МКАД насмерть сбили вышедшего из авто водителя

На внешней стороне 39 км МКАД грузовик Hyundai наехал на вышедшего из машины водителя Mercedes. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы в «Максе».

По данным ведомства, водитель Mercedes остановился на МКАД из-за неисправности авто. На месте аварии работают сотрудники полиции. В районе ДТП затруднено движение.

Изначально о заторе заявили в столичном дептрансе. Однако информацию об обстоятельствах ЧП и погибшем официально не подтверждали.