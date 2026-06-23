В районе 40 км МКАД насмерть сбили вышедшего из авто водителя
На внешней стороне 39 км МКАД грузовик Hyundai наехал на вышедшего из машины водителя Mercedes. От полученных травм мужчина скончался на месте, сообщила пресс-служба ГИБДД Москвы в «Максе».
По данным ведомства, водитель Mercedes остановился на МКАД из-за неисправности авто. На месте аварии работают сотрудники полиции. В районе ДТП затруднено движение.
Изначально о заторе заявили в столичном дептрансе. Однако информацию об обстоятельствах ЧП и погибшем официально не подтверждали.
Подобные ДТП, когда водители получают смертельные травмы вне автомобиля на МКАД, не единичны. Так, в феврале 2025 года на 36-м километре внешней стороны МКАД грузовик врезался в стоявшие Kia и Dodge, водители которых оформляли ранее произошедшее ДТП; водитель Kia погиб на месте. В июне 2025 года на 54-м километре КАД также произошла трагедия: водитель Suzuki сбил 61-летнего жителя Псковской области, который вышел из грузовика на обочину из-за предыдущего ДТП, вследствие чего водитель большегруза скончался. В октябре 2024 года на КАД самосвал Jac столкнулся с автокраном «КАМАЗ», и водитель самосвала погиб, успев выехать на встречную полосу.