В районе 40 км МКАД затруднено движение из-за аварии

На внешней стороне 38 км МКАД произошла авария, сообщили в пресс-службе московского дептранса. Движение в районе ДТП затруднено.

По данным ведомства, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и число пострадавших уточняются. В дептрансе рекомендовали водителям выбирать пути объезда.

Агентство «Москва» пишет, что затор возник на МКАД в районе Калужского шоссе. Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», водитель Mercedes вынужденно остановился на проезжей части и вышел из салона. Его сбил грузовик, мужчина скончался на месте, утверждает канал.