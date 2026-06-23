После взрыва газа в доме в Новосибирске помощь потребовалась 11 семьям

Составлено ИИ-Ассистентъ

Инциденты со взрывами газа в Новосибирске и Новосибирской области происходят регулярно, приводя к массовым разрушениям и человеческим жертвам. Так, в феврале 2023 года в Новосибирске произошел крупный взрыв газа в пятиэтажном доме, в результате которого погибли 15 человек, включая ребенка, и 11 жильцов получили травмы. По делу были задержаны двое жителей Омской области — Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые, представляясь сотрудниками газосервисной компании, меняли газовое оборудование без необходимых знаний и допуска к работам. Им было назначено наказание в виде лишения свободы, а прокуратура подала иск о взыскании с них более 335 млн рублей в пользу мэрии, потраченных на компенсации жильцам и ремонт пострадавших соседних домов.

В других случаях взрывы также приводили к обрушениям домов и пострадавшим. Например, в декабре 2025 года в Барабинске в многоквартирном доме взрыв газа повредил стекла и деформировал стены в соседних квартирах из-за неправильно закрепленного редуктора при смене газового баллона. В июле 2025 года в поселке Красный Яр взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном доме привел к обрушению части строения и ранению женщины, а также возбуждению уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В августе 2024 года в селе Маршанское 80-летняя пенсионерка пострадала от взрыва газа в частном доме, причиной которого могло стать неисправное газовое оборудование.