После взрыва газа в доме в Новосибирске помощь потребовалась 11 семьям
После взрыва в трехэтажном жилом доме в Новосибирске трем семьям подбирают временное жилье. Еще 11 семей обратились за социальной помощью, заявил глава администрации Калининского района Герман Шатула.
В 20 квартирах дома зарегистрированы 37 человек. После взрыва жить в нем стало невозможно. Как уточнил господин Шатула, отдельная работа ведется с семьями, у которых есть дети. «По возможности стараемся определить их в лагеря отдыха»,— добавил он (цитата по ТАСС).
Взрыв газа произошел 19 июня на территории дома №57 на ул. Народной. Начался пожар, огонь перекинулся на кровлю здания. Общая площадь возгорания составила 600 кв. м. Четыре человека были спасены, двое госпитализированы. Было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности потребителей (ст. 238 УК).
Инциденты со взрывами газа в Новосибирске и Новосибирской области происходят регулярно, приводя к массовым разрушениям и человеческим жертвам. Так, в феврале 2023 года в Новосибирске произошел крупный взрыв газа в пятиэтажном доме, в результате которого погибли 15 человек, включая ребенка, и 11 жильцов получили травмы. По делу были задержаны двое жителей Омской области — Евгений Кавун и Ирина Урбах, которые, представляясь сотрудниками газосервисной компании, меняли газовое оборудование без необходимых знаний и допуска к работам. Им было назначено наказание в виде лишения свободы, а прокуратура подала иск о взыскании с них более 335 млн рублей в пользу мэрии, потраченных на компенсации жильцам и ремонт пострадавших соседних домов.
В других случаях взрывы также приводили к обрушениям домов и пострадавшим. Например, в декабре 2025 года в Барабинске в многоквартирном доме взрыв газа повредил стекла и деформировал стены в соседних квартирах из-за неправильно закрепленного редуктора при смене газового баллона. В июле 2025 года в поселке Красный Яр взрыв газовоздушной смеси в двухэтажном доме привел к обрушению части строения и ранению женщины, а также возбуждению уголовного дела по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В августе 2024 года в селе Маршанское 80-летняя пенсионерка пострадала от взрыва газа в частном доме, причиной которого могло стать неисправное газовое оборудование.