В Новосибирске два человека пострадали при взрыве газа

В трехэтажном жилом доме в Новосибирске произошел взрыв. Пострадали два человека. Одного из них госпитализировали в реанимацию ожогового центра, он находится в тяжелом состоянии

Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на улице Народной в Новосибирске произошел взрыв газовоздушной смеси. МЧС сообщало, что на втором этаже жилого дома начался пожар, который затем распространился на крышу дома.

В настоящее время открытое горение ликвидировано на площади 600 кв. м. Причины взрыва газа неизвестны.