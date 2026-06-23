Российский рынок акций снизился на 1,21% на старте утренней сессии

Российский рынок акций на старте утренней сессии 23 июня снизился на 1,21%. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7:00 снижался на 1,21%, до 2290,27 пункта. Московская биржа проводит утренние торги на рынке акций с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия проходит с 9:50 до 19:00 мск. В это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).

Кроме того, в течение всего торгового дня (с 7:00 до 23:50) рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). Он совпадает с iMOEX в основную сессию.

22 июня индекс Мосбиржи (MOEX: MOEX) снижался на торгах и к 13:30 составил 2368,56 пункта (-2,1%). В последний раз индикатор торговался ниже 2370 пунктов в марте 2023 года.

Подробности — в материале «Ъ» «Жесткая посадка».